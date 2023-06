Desmantelada rede de narcotráfico e detido capo galego em Vila Verde

A GNR de Braga desmantelou uma rede de tráfico de droga, que se dedicava à revenda de cocaína e haxixe em toda a região do Minho, tendo detido o capo galego, mais nove homens e duas mulheres, em Vila Verde, durante as últimas horas. Foi apreendida droga suficiente para 14.700 doses.

Militares do Comando Territorial da GNR de Braga detiveram, desde o fim da tarde de quinta-feira, dez homens e duas mulheres, com idades entre os 20 e os 40 anos, por tráfico de estupefacientes, durante uma operação centrada no concelho de Vila Verde ("Falcão 03 INOP"), resultante de uma investigação criminal que decorria há oito meses.

Segundo referiu ao JN o tenente-coronel Adriano Rocha, que liderou a investigação criminal, "este grupo tinha um patamar mais elevado, desde logo pelos meios sofisticados que utilizava, como os detetores e inibidores de frequência". Assim, não só evitavam ser localizados, como perturbavam as comunicações policiais.

Além das elevadas quantidades de estupefaciente que é suspeito de movimentar, o grupo tinha como prática habitual "não vender a droga diretamente a consumidores, mas a quem a fazia chegar à rua".

"Os militares da Guarda efetuaram diligências policiais que permitiram localizar os suspeitos de uma rede de tráfico de droga que operava com contornos multinacionais, culminando ao longo das últimas horas, em Vila Verde, no cumprimento de dez mandados de busca, nove domiciliárias e uma não domiciliária", refere ainda a GNR, que deteve nove dos 12 suspeitos em flagrante na posse de droga.

Na ação policial, foram apreendidas 6076 doses de canábis, 2350 doses sw cocaína, 6231 doses de canábis (folha), 64 gramas de MDMA, seis armas de fogo, 60 munições, um bastão extensível, uma máquina de contar dinheiro, um inibidor de sinal de frequência, um detetor de sinal, uma arma branca e 33.395 euros em numerário.

Os detidos foram presentes a tribunal, ao início da tarde desta sexta-feira, para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.