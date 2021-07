Desmantelada rede de tráfico de haxixe por via marítima

JN Hoje às 11:51 Facebook

A PJ deteve sete homens em flagrante delito e apreendeu mais de duas toneladas de haxixe num porto de pesca do litoral alentejano. Os detidos, dois portugueses e cinco estrangeiros, pertencerão a uma organização dedicada à introdução de grandes quantidades de droga no continente europeu.

A complexa operação policial, batizada de "Arame", decorreu nos últimos dias e foi liderada pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária, com apoio da Unidade de Controlo Costeiro da GNR.

As diligências culminaram na madrugada de domingo, com a detenção de sete homens e apreensão de mais de duas toneladas de haxixe que haviam sido transportadas por via marítima até um porto de pesca do litoral alentejano.

Para além da droga, procedeu-se ainda à apreensão de quatro viaturas automóveis e diversos outros objetos e documentos relacionados com as atividades ilícitas em investigação.

Sobre os detidos, dois portugueses e cinco estrangeiros com idades compreendidas entre os 24 e os 46 anos, recaem fortes suspeitas de integrarem uma organização criminosa dedicada à introdução de grandes quantidades de haxixe no continente europeu.

Os suspeitos serão presentes à autoridade judiciária competente para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.