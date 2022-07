Desmantelada rede de tráfico em bairro de lata no Seixal 

A PSP desmantelou uma rede de tráfico de droga a operar no bairro de lata da Quinta das Lagoas, no Seixal, e deteve cinco pessoas, entre as quais o cabecilha e cinco moradores que guardavam a droga nas suas casas.

A investigação apurou que pelo menos desde finais de 2021, um dos arguidos comprava e transportava produto estupefaciente (cocaína e canábis) para o interior da Quinta das Lagoas, em Corroios, e guardava-o em diversas residências. Para o efeito, contava com a colaboração dos residentes, os demais arguidos, dessas mesmas habitações, locais onde foi apreendida a droga.

O principal arguido na operação vendia depois o produto no interior do bairro de lata, nas imediações de uma das residências onde foi detido pela PSP. Foi presente a tribunal, indiciado por tráfico de estupefacientes, e ficou proibido de se aproximar e de permanecer na Quinta das Lagoas. Aos restantes arguidos foi aplicada a medida de coação de proibição de contactos.