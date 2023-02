Desmantelada rede tráfico de cocaína entre Galiza e Portugal

Uma rede suspeita de introduzir cocaína na Galiza e em Portugal foi desmantelada esta quinta-feira, pelas autoridades policiais galegas, através da operação "Positivo-Canteira", na qual foram detidas quatro pessoas, tendo sido apreendida droga e objetos.

Segundo as autoridades policiais espanholas, a rede de tráfico de cocaína dedicava-se ao transporte rodoviário da droga entre a Galiza e diferentes pontos de Portugal, muitas vezes "sob efeito dos estupefacientes, em alta velocidade e pondo em risco os utentes das vias".

Durante a operação que decorreu em diferentes moradias de Vilagarcia de Arosa, em Pontevedra, foram apreendidos três veículos, uma grande quantidade de dinheiro e cocaína, sendo que a área de influência dos narcotraficantes era principalmente Santiago de Compostela, a capital da Galiza, para além das províncias de Pontevedra e de Ourense, bem como de Portugal.

Uma das outras áreas privilegiadas para o tráfico de cocaína eram zonas de lazer do concelho de Salnés, em Pontevedra, nas rias baixas do litoral galego, segundo referiram ao JN fontes policiais espanholas. No total, realizaram-se sete buscas domiciliárias, principalmente em Pontevedra, província que faz fronteira com Portugal, através do Alto Minho.

A operação desta quinta-feira foi levada a cabo pela Guarda Civil com colaboração da Agência Tributária, Udyco 1 de Pontevedra, Greco Galiza, EDOA e Vigilância Aduaneira.