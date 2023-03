Desordem com tiroteio junto a discoteca de Lisboa

A Polícia deteve um jovem, com 20 anos, que tinha um revólver do calibre 7.65 mm, e terá estado envolvido numa desordem com diversas pessoas junto a um estabelecimento de diversão noturna, na freguesia da Estrela, em Lisboa.

O detido foi intercetado numa viatura onde estavam outros indivíduos referenciados em desacatos ocorridos no mesmo local, no final de fevereiro, de que resultaram ferimentos por disparos.

A detenção ocorreu no passado sábado, após a PSP ter sido acionada para uma desordem entre "um grupo numeroso de indivíduos com recurso a armas brancas e armas de fogo, junto a um espaço de diversão noturna".

PUB

Em comunicado divulgado esta quinta-feira, a PSP revela que, no local, os polícias detetaram uma viatura suspeita de estar envolvida numa situação análoga, confirmando-se, após abordagem, serem "os mesmos suspeitos envolvidos na desordem que teria ocorrido no final do mês de fevereiro, no mesmo local e que teria resultado em ferimentos de arma de fogo".

Foi efetuada uma busca à viatura, tendo detetado um revólver de calibre 7.65mm, com munição na câmara e pronto a disparar. O proprietário da arma foi detido e, numa busca domiciliária à sua residência, a PSP apreendeu mais 127 munições do mesmo calibre.