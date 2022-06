Despistou-se quando fugia à Polícia em carro furtado

R.P. Hoje às 14:49 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP deteve, na segunda-feira, na Rua de São João do Porto, no Porto, um homem que seguia numa viatura que havia sido furtada no dia anterior. Na sua posse tinha, ainda, heroína e cocaína.

O indivíduo, de 28 anos, foi detetado, cerca das 22.40 horas, na Rua de Diogo Botelho, quando seguia de viatura e ignorou as indicações policiais para parar. Fugiu a alta velocidade, percorrendo diversas artérias, acabando por se despistar, a cerca de 1,2 quilómetros, na Rua de São João do Porto.

Intercetado pelos agentes, verificou-se que o carro constava para apreender por ter sido furtado, conforme queixa apresentada na Esquadra de Canidelo, no domingo. Na posse do detido foram encontradas 23 doses de heroína e alguma cocaína.

O detido foi notificado para comparecer junto das Autoridades Judiciárias.