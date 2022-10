Detida ao tentar introduzir droga na cadeia

JN Hoje às 12:04 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP deteve uma mulher de 35 anos que pretendia passar estupefacientes a um familiar preso na cadeia de Ponta Delgada, nos Açores. Ficou em prisão preventiva.

A detenção ocorreu em flagrante delito no passado dia 25 de setembro. A mulher ia visitar um familiar que se encontrava em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada no âmbito de um processo por tráfico de estupefacientes.

A PSP apurou que a suspeita se preparava para introduzir estupefacientes na prisão e montou uma operação policial para a intercetar em flagrante delito. Antes da visita, a mulher foi abordada por polícias da Esquadra de Investigação Criminal, com o apoio de elementos da Guarda Prisional. Após uma revista, encontraram na posse da suspeita vários tipos de droga, incluindo drogas sintéticas, destinada a ser comercializada no interior da cadeia.

PUB

A mulher foi detida e apresentada a primeiro interrogatório judicial. Após ser ouvida pelo Juiz de Instrução Criminal de Ponta Delgada, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Em comunicado, a PSP dos Açores lembra que a introdução de produto estupefaciente no interior de estabelecimento prisional é considerado "crime de tráfico de estupefacientes agravado".