Detida em Amarante por agredir e ameaçar ex-marido e companheira

A GNR deteve, em Amarante, uma mulher suspeita de perseguir e ameaçar o ex-marido e a sua atual companheira.

A mulher, com 47 anos, foi detida esta quarta-feira por militares da GNR do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Penafiel.

Em comunicado divulgado este domingo, a GNR sublinha que os militares do NIAVE "apuraram que a agressora esteve casada durante 30 anos com a vítima, de 52 anos" e que, após o divórcio, "a vítima iniciou uma nova relação e a agressora, inconformada com o sucedido, começou a perseguir e a agredir a vítima, bem como a sua atual companheira". "Com a escalada de violência e perante a gravidade dos factos, a suspeita foi detida", informa a Guarda.

A detida foi ouvida em primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel, tendo ficado proibida de se aproximar da habitação do ex-marido e de o contactar, por qualquer forma ou meio.