Detida parelha que assaltava carros em Viana do Castelo

A PSP de Viana do Castelo deteve, esta quarta-feira, um homem, com 33 anos, e uma mulher, de 26, suspeitos de assaltar vários carros naquele concelho.

A parelha foi intercetada em flagrante delito, ontem, pelas 17.15 horas, na Rua da Escola Industrial e Comercial, em plena cidade de Viana do Castelo, quando "se preparava para efetuar mais um furto". De acordo com um comunicado divulgado pela PSP, a detenção foi possível graças à colaboração da população.

"O Comando Distrital da PSP de Viana do Castelo, efetua um agradecimento à população de Viana do Castelo, que forneceu dados sobre os indivíduos e viatura utilizada na prossecução destes furtos", refere o comunicado, que informa que o homem reside em Viana do Castelo e a mulher tem residência em França.

"Após diversos furtos no interior de viaturas, todos ocorridos no concelho de Viana do Castelo, a PSP, realizou diversas diligências processuais e chegou à identidade dos principais suspeitos pela realização dos mesmos, vindo a intercetá-los, em flagrante delito", adianta aquele Comando, referindo que na sequência de "diligências processuais" foi também possível "associar os suspeitos a diversos inquéritos, uma vez que no decorrer da busca domiciliária e da busca não domiciliária, foram apreendidos diversos artigos que haviam sido subtraídos do interior das viaturas assaltadas".

Por se encontrarem "fortemente indiciados pela prática de crimes contra o património", os detidos vão ser presentes à Autoridade Judiciária esta quarta-feira para interrogatório junto do Tribunal de Viana do Castelo.