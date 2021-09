Detida por ameaçar ex-marido com arma de fogo

Uma mulher de 51 anos foi detida pela GNR, em Monção, por posse de uma arma de fogo ilegal com a qual ameaçava o ex-marido.



Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a detenção ocorreu na quarta-feira, no âmbito de um processo de violência doméstica, no concelho de Monção.

"Os militares da Guarda apuraram que a mulher ameaçava a vítima, seu ex-marido, de 56 anos, com recurso a uma arma de fogo sem documentação", informou o Comando, referindo que, "no decorrer das diligências policiais, foi possível apurar-se que essa arma se encontrava na sua residência, tendo sido dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária que resultou na apreensão de 101 munições e uma arma de fogo".

A detida foi constituída arguida e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Monção.