Detida por incendiar casa de ex-companheiro após violência doméstica

Uma mulher foi detida por suspeita de ter incendiado a casa do antigo companheiro, nos arredores de Vieira do Minho, após situações de violência doméstica recíproca.

A detida, com cerca de 50 anos, desempregada, não aceitou o fim da relação e incendiou a casa do ex-namorado, na freguesia de Cantelães, no concelho de Vieira do Minho.

A mulher, detida esta quarta-feira à tarde pela PJ de Braga, deverá ser apresentada ao juiz de instrução criminal, no Palácio da Justiça de Vieira do Minho, na quinta-feira, para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.