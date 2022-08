Detidas 45 pessoas no festival Boom

R.P. Hoje às 10:07 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR deteve 45 pessoas durante um festival que decorreu em Idanha-a-Nova, por posse de arma proibida, tráfico de estupefacientes e furtos. Foram apreendidos cocaína, MDMA, haxixe, LSD, anfetaminas, armas e mais de 55 mil euros.

A operação decorreu entre os dias 16 e 29 de julho, durante o festival Boom, que se realizou em Idanha-a-Nova, e os detidos têm entre os 16 e os 54 anos.

Foram aprendidas 1752 doses de cocaína, 923 de MDMA, 811 de haxixe, 584 de óleo de canábis, 415 de LSD, 397 de anfetaminas, 389 de haxixe em pó, 319 de liamba, 98 de heroína, 27,71 gramas de 2C-B (uma droga psicadélica), 18,97 gramas de cetamina, 15,82 de cogumelos, 12 cápsulas de cogumelos e 80 ml de LSD líquido.

Do rol de apreensão constam, ainda, 55 951,85 euros em numerário, 350 mil dongs vietnamitas (cerca de 14 euros), 15 libras (cerca de 18 euros), 28 telemóveis, dois aerossóis, duas facas, uma soqueira, um bastão de alumínio e um bastão extensível.

Participaram na operação militares dos Destacamentos do Comando Territorial de Castelo Branco, do Grupo de Intervenção Cinótecnico da Unidade de Intervenção (UI), do Destacamento de Ação Fiscal de Coimbra e da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro. Na operação colaboraram, igualmente, polícias Gendarmerie Nationale (França), Arma dei Carabinieri (Itália) e Guardia Civil (Espanha),

Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Idanha-a-Nova.