Detidas mulheres suspeitas de terem furtado 176 mil euros em Lisboa

A PSP deteve duas mulheres estrangeiras, suspeitas de, em quatro assaltos, terem furtado artigos avaliados em 176 mil euros, na zona de Lisboa. A PSP suspeita que façam parte de um "grupo organizado que se dedica a este tipo de ilícitos por toda a Europa".

A detenção ocorreu no passado dia 7, pelas 14.50 horas, na freguesia de Campolide, em Lisboa, quando as duas mulheres foram surpreendidas pelo vigilante de um condomínio a assaltar uma residência, tendo este alertado a Polícia

Os agentes conseguiram deter as mulheres na posse de 410 euros em dinheiro, quatro chaves de fendas, dois telemóveis, duas malas de marcas reputadas, duas lanternas, uma pinça, um par de luvas e uma pen.

As suspeitas usavam gorros, cachecóis e óculos de sol para dificultar o seu reconhecimento e, no momento em que foram abordadas, "encontravam-se em chamada telefónica com um número de origem estrangeira, que estaria a apoiá-las na execução do ilícito, suspeitando-se que pertençam a um grupo organizado que se dedica a este tipo de ilícitos por toda a Europa", referiu a PSP em comunicado divulgado esta segunda-feira.

Os investigadores da PSP efetuaram de imediato diversas diligências e conseguiram ligar as mulheres em outras três situações de furto no interior de residências, ocorridas em cinco dias, que "causaram um prejuízo num montante de cerca de 176.500 mil euros em artigos subtraídos e quantias monetárias".

As mulheres estrangeiras, indocumentadas, recusaram-se a fornecer dados sobre a identificação ou moradas e ficaram em prisão preventiva.