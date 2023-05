Detidas sete pessoas por especulação com bilhetes para os Coldplay

Hoje às 11:42 Facebook

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu 13 bilhetes e deteve sete pessoas por especulação na venda de bilhetes para o concerto dos Coldplay que se realizará esta semana, em Coimbra.

No decurso da operação, realizada pela Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal (UNIIC), os inspetores verificaram que os bilhetes apreendidos estavam a ser promovidos nas redes sociais a preços muito acima do seu real valor facial, com margens líquidas especuladas que oscilavam entre 45 e os 160 euros por bilhete.

Foram registados sete processos-crime e, em Tribunal, foi determinada a suspensão provisória dos processos por períodos que oscilam entre os quatro e os seis meses, na condição dos arguidos procederem ao pagamento a título de injunção de valores que variam entre 400 e os 600 euros.

O crime de Especulação é punido com pena de prisão de seis meses a três anos.