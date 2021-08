Detido 30 minutos depois de assaltar farmácia

Hoje às 17:29 Facebook

Disfarçado com passa-montanhas e capacete, usou pistola falsa para ameaçar funcionárias. Apesar de ter trocado de roupa foi localizado rapidamente pela GNR

Um homem, de 38 anos, assaltou uma farmácia com uma réplica de uma pistola, fugiu numa bicicleta e ainda trocou de roupa para não ser reconhecido. Mesmo assim, em menos de 30 minutos, foi detido pela GNR que, rapidamente, mobilizou para o local militares do posto de Paredes e do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Penafiel.

O crime teve lugar pelas 18.30 horas desta segunda-feira, na vila da Sobreira, em Paredes. Disfarçado com um passa-montanhas e um capacete, o indivíduo, com antecedentes criminais por tráfico de droga e residente na mesma localidade, esperou que a farmácia ficasse sem clientes para entrar no estabelecimento. Já no interior do espaço, apontou uma arma (que se viria a revelar ser falsa) às funcionárias e exigiu o dinheiro guardado nas caixas registadoras.

Na posse de uma quantia a rondar os cem euros, o assaltante abandonou o local ao volante de uma bicicleta, percorreu menos de um quilómetro e, debaixo de um viaduto existente junto à linha de comboio, trocou de roupa para não ser reconhecido.

Pouco depois, os militares do NIC, com a ajuda dos guardas do posto de Paredes, montaram uma operação para localizar e identificar o assaltante, o que viria a acontecer em menos de 30 minutos. O autor do assalto foi sinalizado num café situado nas imediações da farmácia, detido e, posteriormente, libertado.