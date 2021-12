Detido por abuso sexual de duas crianças durante seis anos no Grande Porto

JN/Agências Hoje às 13:12 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na área do Grande Porto, um homem, de 43 anos, suspeito de, há pelo menos seis anos, abusar sexualmente de duas crianças, atualmente com 10 e 13 anos, foi anunciado, esta quinta-feira.

"O arguido, familiar próximo das duas vítimas, levou a cabo estes abusos desde os 6/7 anos destas, atualmente com 10 e 13 anos, aproveitando o facto de ficar com elas a seu cargo quando a progenitora retomou os estudos em horário noturno", refere a PJ, em comunicado.

Esta força de investigação criminal acrescenta que "os abusos foram sendo cometidos com as menores, maioritariamente na casa de morada da família, mas também em locais isolados para onde as conduzia, fazendo-as crer que aqueles comportamentos eram normais embora lhes exigindo segredo".

A investigação apurou ainda que o detido, cidadão estrangeiro e operário fabril, "abusava do consumo de bebidas alcoólicas, exercia alguma pressão/violência física e psicológica sobre as menores e sedava-as para continuar as práticas abusivas, com o silêncio das vítimas".

O homem ficou em prisão preventiva depois de presente a primeiro interrogatório judicial.