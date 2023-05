Detido agricultor suspeito de atear dois fogos em Armamar

JN/Agências Hoje às 16:16 Facebook

Um agricultor de 53 anos é suspeito de ter ateado dois incêndios numa zona florestal e agrícola do concelho de Armamar, no distrito de Viseu, anunciou, esta sexta-feira, a Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com a PJ, os incêndios registaram-se às 15.12 horas e às 16.33 horas de quinta-feira e "consumiram área de mancha florestal/agrícola, constituída, maioritariamente, por mato".

"Os incêndios colocaram em perigo uma vasta mancha florestal/agrícola, constituída por pomares de maçãs, castanheiros, bem como vários edificados, de valor consideravelmente elevado, que apenas não foram consumidos devido à rápida deteção e intervenção dos bombeiros e de um meio aéreo".

A detenção foi feita pela PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, com a colaboração do posto da GNR de Armamar.

O detido vai ser levado a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.