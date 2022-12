Detido assaltante de 17 anos que alarmou comunidade estudantil

O Comando Distrital da PSP de Viana do Castelo anunciou a detenção de um jovem, de 17 anos, suspeito de sucessivos roubos na cidade, que alarmaram a comunidade estudantil.

Segundo comunicado divulgado por aquele Comando, a detenção do assaltante, residente em Darque, Viana do Castelo, ocorreu esta segunda-feira, cerca das 10.30 horas, sendo este "suspeito da prática de diversos roubos na via pública e furtos na área urbana" do município.

"Tendo em conta o elevado número de ilícitos praticados, causando alarme social mormente no meio estudantil/juvenil, a PSP de Viana do Castelo, após a realização de diversas diligências processuais, logrou apurar a identidade do principal suspeito, ora detido", informa a PSP, adiantando que foi solicitado ao DIAP de Viana do Castelo a emissão de mandado de detenção fora de flagrante delito.

O suspeito foi presente a tribunal para interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva, pelo que recolheu ao estabelecimento prisional de Braga.