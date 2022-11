Detido assaltante de residências de emigrantes no Alto Minho

Um homem de 61 anos foi detido, esta quarta-feira, em flagrante pela GNR, a assaltar uma residência no concelho de Viana do Castelo. O assaltante é suspeito de furtar casas de emigrantes em toda a região do Alto Minho.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o homem foi surpreendido na terça-feira "quando estava a consumar um furto, motivo que levou à sua detenção em flagrante", mas no seguimento das diligências policiais apurou-se que este "é suspeito da autoria de diversos outros furtos, maioritariamente em residências isoladas e pertencentes a cidadãos emigrantes, em todo o distrito de Viana do Castelo". E que "constava de uma investigação por furtos em residências que decorria há cerca de seis meses".

No decorrer da ação, foram cumprido quatro mandados de busca, uma domiciliária e três em veículos, que levaram à apreensão de 27 armas brancas, dez armas de fogo e munições de vários calibres, além de uma viatura, peças de trajes típicos do Alto Minho, instrumentos musicais, objetos em ouro, relógios antigos, coleções de moedas, objetos de decoração e ferramentas.

O detido foi constituído arguido e foi presente ao Tribunal Judicial de Viana do Castelo, desconhecendo-se por agora as medidas de coação, que lhe foram aplicadas.