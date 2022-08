PJ de Braga deteve homem que esfaqueou um amigo em Barcelos

Luís Moreira Hoje às 11:13, atualizado às 12:01 Facebook

A Polícia Judiciária de Braga deteve, em Barcelos, um homem, de 30 anos, suspeito de homicídio na forma tentada por ter agredido um amigo com uma faca, na noite de 16 para 17 de julho, na sequência de uma discussão à porta de um bar, no centro da cidade.

"Era um grupo de cidadãos africanos, amigos entre eles e residentes na zona, que estava a beber umas cervejas no exterior de um bar. Desentenderam-se e um deles deu duas facadas no peito e na face do outro, neste último caso, causando-lhe um golpe profundo", disse ao JN fonte ligada ao processo. Se o golpe com a arma branca tivesse sido um pouco mais baixo ter-lhe-ia atingido o pescoço.

As facadas causaram lesões graves à vítima, de 27 anos, que obrigaram à intervenção médica hospitalar na área da cirurgia.

A Polícia Judiciária anunciou esta manhã de quinta-feira que deteve, fora de flagrante delito, o homem suspeito da agressão. Está fortemente indiciado pela prática de crime de homicídio na forma tentada.

As diligências de investigação desenvolvidas pela PJ "permitiram identificar a totalidade dos intervenientes".

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias competentes no Tribunal de Guimarães, para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.