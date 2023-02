Detido com droga durante operação stop da GNR

Um homem de 29 anos foi detido por posse de droga, em Caminha. O suspeito "manifestou um comportamento suspeito" quando foi abordado por militares da GNR durante uma ação de fiscalização rodoviária.

"No decorrer da ação policial foi possível detectar que estava na posse de produto estupefaciente, sendo ainda realizada uma busca sumária ao veículo e uma busca domiciliária, apreendendo-se 20 doses de haxixe, 20 doses de canábis, duas balanças de precisão e diverso material destinado ao corte e acondicionamento", informa o Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Caminha. A operação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Viana do Castelo.