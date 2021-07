Detido duas vezes em três dias por agredir e ameaçar os pais em Resende

RP Hoje às 11:16 Facebook

Ficou em prisão preventiva um homem, com 38 anos, que foi detido duas vezes pela GNR, em Resende, por violência doméstica. Da primeira vez estava a agredir os pais e a ameaçá-los com uma faca. Agora, a GNR deteve-o, no sábado, porque não cumpriu as medidas de coação e foi surpreendido quando ameaçava e insultava os pais.

No passado dia 8, militares da GNR que efetuavam uma patrulha detiveram-no quando se encontrava a agredir e a ameaçar com uma arma branca os seus pais, ambos com 59 anos. Ouvido no Tribunal Judicial de Lamego, ficou obrigado a afastar-se das vítimas e proibido de as contactar.

No entanto, e perante o incumprimento das medidas de coação, o agressor foi novamente detido no sábado, uma vez que começou a injuriar e ameaçar de morte os seus pais assim que os viu.

Foi ouvido de novo, na terça-feira, no Tribunal Judicial de Lamego, que lhe aplicou a medida de coação de prisão preventiva.