Detido em Albufeira por ameaçar a avó que lhe ia incendiar a casa

Hoje às 11:18 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR deteve, em Albufeira, um homem, com 33 anos, que insultava e ameaçava a avó, de 81 anos. Para a atemorizar, dizia que ia incendiar a habitação onde a idosa mora.

No seguimento de uma investigação do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Portimão por violência doméstica, os militares apuraram que o suspeito ameaçava de morte e injuriava a avó, de 81 anos, que apresenta um estado de saúde débil, causando-lhe medo e inquietação.

O agressor, segundo a GNR, "ameaçava recorrentemente a vítima de que iria incendiar a habitação onde a mesma residia".

O detido, com antecedentes criminais por violência doméstica, ofensas à integridade física, ameaça e coação, foi ouvido no Tribunal Judicial de Portimão, tendo ficado sujeito a proibição de contactos com a vítima e afastamento da sua residência, controlado por pulseira eletrónica.