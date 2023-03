Detido em casa devoluta com artigos furtados em diversas residências

R.P. Hoje às 17:05 Facebook

A GNR deteve um homem, com 41 anos, que foi surpreendido após assaltar uma residência em Felgueiras. O suspeito encontrava-se numa casa devoluta, onde guardava diversos objetos furtados.

O indivíduo foi detido, esta segunda-feira, por militares do posto da Cova da Lixa, após uma denúncia por furto no interior de uma residência. Os militares encontraram-no numa residência devoluta com diversos artigos na sua posse.

"No decorrer das diligências policiais", revelou a GNR, "constatou-se que o material havia sido furtado do interior de uma residência nas proximidades, preparando-se para efetuar o transporte dos bens. Foi realizada uma busca domiciliária, onde foi possível recuperar outros artigos, suspeitos de terem sido furtados em diversas residências naquele concelho".

O detido vai ser presente esta quarta-feira no Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel.