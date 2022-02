Detido em flagrante a assaltar instalações desportivas na Póvoa de Lanhoso

A GNR estava a investigar uma série de assaltos em Braga e na Póvoa de Lanhoso.

O Núcleo de Investigação Criminal da GNR da Povoa de Lanhoso deteve na quarta-feira, em flagrante, um homem de 39 anos por furtos no interior de estabelecimentos e instalações desportivas, no concelho de Póvoa de Lanhoso.

A Guarda informa que, no âmbito de uma investigação de vários furtos em estabelecimentos e instalações desportivas na zona de Braga e Póvoa de Lanhoso, os militares da Guarda encetaram diligências policiais que culminaram na detenção em flagrante do autor dos ilícitos, no momento em que tentava consumar mais um assalto, no concelho de Póvoa de Lanhoso.

No seguimento da ação foram realizadas duas buscas, uma domiciliária e outra em viatura, que permitiram recuperar e apreender ma viatura ligeira, dois telemóveis, uma bateria de uma máquina industrial, duas garrafas de bebidas alcoólicas, um pé-de-cabra, uma lanterna e duas caixas registadoras.

O detido será presente esta quinta-feira ao Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso para aplicação das medidas de coação.