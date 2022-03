Detido em Gondomar por pornografia de menores

Hoje às 16:24 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Gondomar, um cidadão estrangeiro, com 57 anos, por pornografia de menores, um crime que vinha praticando desde 2018.

De acordo com a PJ, "a investigação teve início numa sinalização por entidades internacionais relativa ao upload de conteúdos envolvendo pornografia de menores em plataformas informáticas, efetuados a partir de acessos registados no nosso país e que mais tarde se veio a apurar terem sido da responsabilidade do agora detido".

Foi possível detetar na posse do indivíduo "inúmeros ficheiros contendo pornografia envolvendo menores, pelo que o mesmo foi detido em flagrante delito".

O homem, sem antecedentes criminais no nosso país, vai ser ouvido em primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.