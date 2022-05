Detido em Guimarães por agredir a mulher tinha 28 armas em casa

Reis Pinto Hoje às 12:22 Facebook

Um homem foi detido pela GNR, em Guimarães, por agredir e insultar a mulher. Em casa do suspeito, os militares apreenderam 28 armas, incluindo 12 facas e sabres, e 2018 munições.

No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares do Posto Territorial de Guimarães da GNR apuraram que o agressor, com 45 anos, agredia física e verbalmente a mulher, de 51 anos.

Durante o cumprimento de um mandado de busca domiciliária apreenderam sete espingardas de calibre 12 e respetivos manifestos das armas, quatro carabinas e os manifestos, uma arma de salva, uma arma de ar comprimido de calibre 4,5, 12 facas/sabres, dois bastões em madeira, um par de matracas, duas miras telescópicas, 2 108 munições de vários calibres e duas caixas de chumbos calibre 4,5 mm.

O suspeito foi constituído arguido, e os factos foram remetidos para o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Guimarães.