Detido em Lisboa por agredir tripulantes do avião em que seguia

Um homem, com 41 anos, foi detido no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, após ter agredido membros da tripulação do voo em que seguia.

A detenção, divulgada pela PSP esta quinta-feira, ocorreu no dia 20 de abril, pelas 21.40 horas, após o indivíduo ter agredido e mantido um comportamento violento para com a tripulação durante o voo.

"O suspeito encontrava-se a danificar o banco frontal ao seu lugar, mediante vários murros, não parando com este tipo de atos, mesmo após advertência por parte de elementos da tripulação", revelou a PSP.

O detido foi levado ao Campus de Justiça de Lisboa para ser sujeito a primeiro interrogatório judicial, sendo-lhe agendado julgamento para o dia 5 de maio.