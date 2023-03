Detido em Matosinhos com dezenas de vídeos pornográficos com crianças

Um homem, com 31 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por ser suspeito da prática de vários crimes de pornografia de menores, em Matosinhos. Tinha dezenas de vídeos com menores e crianças de tenra idade a participarem em atos sexuais.

No âmbito da realização de uma busca domiciliária na zona de Matosinhos, e após pesquisas informáticas ao telemóvel do suspeito, "foram identificados dezenas de vídeos de pornografia de menores, alguns com crianças de tenra idade a participarem em atos sexuais explícitos", revelou esta sexta-feira a PJ.

Verificou-se, ainda, que o detido partilhava os ficheiros, através de aplicações informáticas, com outros utilizadores.

O seu telemóvel foi apreendido e será, agora, alvo de perícia para determinação da real dimensão e dos contornos da atividade a que este se dedicava.

O detido vai ser ouvido em primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.