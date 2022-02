Detido em Matosinhos quando furtava as rodas de um carro

Hoje às 18:00 Facebook

A PSP deteve, na madrugada desta terça-feira, na Rua de Bartolomeu Dias, em Leça da Palmeira, Matosinhos, um homem, com 24 anos, que foi surpreendido a furtar as rodas de um carro. Duas já estavam no automóvel em que seguia.

A detenção ocorreu cerca das 3.25 horas, quando agentes da Esquadra de Matosinhos, de serviço de patrulhamento auto, viram o indivíduo a desmontar um conjunto de jantes e pneus de um automóvel.

No decurso das diligências policiais desenvolvidas verificou-se que no interior da sua viatura já se encontravam outras duas jantes com os respetivos pneus, preparando-se para subtrair os outros dois conjuntos.

A vítima foi informada do furto pela PSP, tendo-se deslocado ao departamento policial e formalizado a respetiva denúncia.