Detido em Miranda do Douro por abusar de homem

A Polícia Judiciária deteve, em Miranda do Douro, um indivíduo, com 42 anos, que abusou sexualmente de um homem, da mesma idade, incapaz de oferecer resistência.

Segundo a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, os factos ocorreram no dia 10 de julho passado, no interior de uma residência sita em Sendim, Miranda do Douro, sendo vítima um homem com 42 de idade.

O detido, sem ocupação laboral, vai ser ouvido em primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.