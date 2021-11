Detido em Palmela por esfaquear mulher no peito

RP Hoje às 10:38 Facebook

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, deteve em Palmela um homem, com 26 anos, que esfaqueou no peito uma mulher.

O crime ocorreu na noite do passado dia 24 de outubro, numa tua de Palmela, quando o indivíduo, "violento e com antecedentes criminais ligados à prática de crimes contra o património e de tráfico de estupefacientes" atacou a vítima, que conhecia, por "motivos completamente fúteis".

O suspeito perseguiu a pé a vítima e com "uma faca de grandes dimensões, desferiu-lhe um golpe no peito, que a colocou em perigo de vida".

Ouvido em primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.