Detido em Portimão por roubar e sequestrar homem em Gaia

A Polícia Judiciária do Norte localizou e deteve, em Portimão, um suspeito "fortemente indiciado" pela prática dos crimes de roubo, sequestro e furto qualificado, praticados em 05 de outubro de 2022, em Vila Nova de Gaia, informa aquela força.

Naquela data, o agora detido, juntamente com outros dois arguidos, detidos em finais de março deste ano e a quem foi aplicada a medida de coação de obrigação de permanência na habitação, abordaram a vítima na via pública e, com o pretexto de consumirem produtos estupefacientes, deslocaram-se juntos a um bairro na cidade do Porto, onde procederam à sua aquisição, refere a PJ em comunicado.

"Posteriormente, com o intuito de subtrair todo o dinheiro que o ofendido tinha na sua posse, levaram-no para a residência de um dos arguidos e aí agrediram-no e mantiveram-no privado da sua liberdade, durante algumas horas, até conseguirem os seus intentos", esclarece.

Mais tarde, acrescenta a PJ, abandonaram-no num descampado, a cerca de cinco quilómetros do local do seu domicílio, tendo-se deslocado depois à residência deste, onde ainda furtaram um motociclo.

O detido, com 39 anos, sem qualquer atividade profissional, com antecedentes criminais por furto e roubo, foi presente à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.