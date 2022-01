Detido em Setúbal homem que agredia a filha de 11 anos para a violar

Reis Pinto Hoje às 11:17 Facebook

A Policia Judiciária (PJ) deteve, em Setúbal, um homem, com 40 anos, que abusava sexualmente da filha, uma menina atualmente com 11 anos. Sempre que a vítima tentava impedir o pai, era agredida com bofetadas.

De acordo com a PJ, o indivíduo está indiciado por um número indeterminado de crimes de abuso sexual de criança agravado, perpetrados desde junho de 2020. O detido "aproveitava-se das ausências da mãe da criança, em diversas ocasiões, forçou a criança a com ele manter relações sexuais, nos momentos em que ambos se encontravam sozinhos na residência familiar".

"De forma a impor a sua vontade libidinosa, e dado que a menor não acedia aos desejos, o arguido ameaçava-a e agredia-a com bofetadas", refere a PJ.

Ouvido em primeiro interrogatório judicial, o arguido ficou em prisão preventiva.