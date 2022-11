Identificado em Valongo casal suspeito de 13 furtos de combustível

RP Hoje às 17:21 Facebook

A GNR identificado um casal suspeito de 13 furtos de combustível em Paredes, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde. Foram intercetados numa viatura que estava estacionada junto à estação ferroviária de Campo, Valongo.

O homem, com 38 anos, e a mulher, com 30, estavam no interior de um carro que os militares da Guarda consideraram suspeito e demonstraram grave nervosismo quando foram abordados.

No decorrer da ação os militares apuraram que o casal era suspeito de 13 furtos de combustível de viaturas estacionadas, nos concelhos de Paredes, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde.

Os suspeitos foram constituídos arguidos, o veículo apreendido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Valongo.