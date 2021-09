Detido em Viana na posse de 26 notas falsas de 500 euros

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 53 anos foi detido em Viana do Castelo, na posse de 26 notas falsas de 500 euros. Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a detenção ocorreu ontem no âmbito de uma ação de fiscalização "num local conotado pelo tráfico de estupefacientes".



Após abordarem o indivíduo, os militares da GNR constataram que o condutor "manifestou um comportamento suspeito", acabado por descobrir "13 mil euros em notas falsas".

"No decorrer das diligências policiais constatou-se que o suspeito estava na posse de 26 notas falsas de 500 euros, culminando na sua apreensão", relata, em comunicado, fonte da GNR, referindo que o homem tem "antecedentes criminais por posse de arma proibida". "Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Viana do Castelo.

No decorrer desta ação foi contactada também a Polícia Judiciária (PJ)", concluiu.