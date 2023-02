Detido falso polícia que extorquia condutores em Sintra e Oeiras

JN Hoje às 15:43 Facebook

Usava um pirilampo azul no carro e fingia ser polícia. Mandava parar condutores em Sintra e Oeiras e, a pretexto de alegadas infrações rodoviárias, exigia o pagamento imediato de multas. Fez pelo menos dez vítimas nos últimos dez meses. Foi agora detido pela PSP.

A PSP recebeu várias denúncias de que um homem, transportando-se numa viatura descaracterizada com sinais luminosos azuis no tablier, se estaria a fazer passar por agente das forças de segurança. O falso PSP abordava condutores nos concelhos de Oeiras e Sintra e exigia-lhes o pagamento no imediato de quantias monetárias por supostas autuações rodoviárias.

De imediato foram desencadeadas diligências de investigação para identificar o criminoso. Foi apurado que entre 27 de novembro e 25 de janeiro foram abordadas pelo menos dez viaturas, sob o falso pretexto de que os condutores teriam praticado infrações rodoviárias.

Segundo um comunicado da PSP, "o suspeito dava ordem de paragem aos condutores, através de sinais sonoros e luzes de cor azul que colocava no vidro da frente". Após a imobilização, abordava-os munido de um crachá com as palavras "SPECIAL POLICE" e com uma arma em coldre à cintura. Depois comunicava-lhes que tinham cometido infrações rodoviárias e solicitava-lhes o pagamento imediato das multas ou acompanhava-os a caixas multibanco para que levantassem dinheiro para o fazer.

A 31 de janeiro, a PSP conseguiu localizar e deter o falso polícia. Após buscas foi possível apreender a viatura e os pirilampos utilizados na abordagem dos condutores bem como dois crachás com as palavras "SPECIAL POLICE", uma arma de alarme, calibre 9mm, com carregador, 17 munições de salva, um coldre, duas armas brancas, um telemóvel e um bloco de notas.

O detido, de 38 anos de idade, não tem antecedentes criminais por crimes análogos. É suspeito de dez crimes de usurpação de funções, um crime de extorsão na forma tentada e nove crimes de burla tentada/consumada.