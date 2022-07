Detido homem suspeito de ter ateado dois fogos em Mortágua

JN/Agências Hoje às 18:31 Facebook

Um homem de 50 anos ficou em prisão preventiva, após ter sido detido pela Polícia Judiciária pela presumível prática de dois crimes de incêndio florestal, ocorridos na quarta-feira na localidade de Almacinha, freguesia e concelho de Mortágua.

De acordo com informação enviada à agência Lusa pela Polícia Judiciária (PJ) esta quinta-feira, "o suspeito, com uso de chama direta, com recurso a um maçarico portátil, ateou os incêndios junto a uma estrada" naquele concelho do distrito de Viseu.

A PJ revelou ainda que os fogos terão sido ateados "em zona com vasta mancha florestal, com continuidade vertical e horizontal, confinante com a zona urbana (restaurantes e unidades hoteleiras), com área total ardida de cerca de 40m2".

Os incêndios, ainda de acordo com a PJ, teriam alcançado "proporções mais gravosas caso não tivesse havido uma rápida intervenção da população e dos meios de combate". "A atuação do suspeito colocou em perigo a integridade física e a vida de pessoas, habitações e a grande mancha florestal".

O trabalho da PJ, através da Diretoria do Centro, contou com a colaboração do Grupo de Trabalho para a Redução das Ignições em Espaço Rural - Zona Centro e do SEPNA da G.N.R. de Santa Comba Dão.