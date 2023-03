Detido homicida de dono de café em Sintra

A Polícia Judiciária de Lisboa deteve um homem de 31 anos pelo homicídio à facada do proprietário de um café no Cacém, em Sintra, um homem com 52 anos. O crime ocorreu na noite de 29 de dezembro quando a vítima, Otávio Correia, se encontrava no exterior do café Blá Blá e foi surpreendido pelo suspeito que o atacou com uma facada no coração. A vítima teve morte imediata.

Na origem do crime terá estado a tentativa da vítima, o novo proprietário do café, em acabar com os ajuntamentos que se formavam na esplanada pela madrugada dentro e que provocavam má vizinhança. Os vizinhos queixavam-se destes grupos de jovens que costumavam ouvir música, beber e fumar junto da esplanada sempre que o café fechava. Na noite anterior do homicídio, houve discussão entre a vítima e o grupo causador dos distúrbios.

De acordo com a Polícia Judiciária, o crime ocorreu sem que tivesse existido qualquer ação da vítima para com o agressor. Após cometer o crime, o suspeito fugiu do país, para França, onde viria a ser localizado pelas autoridades. Foi agora detido e ficou em prisão preventiva, indiciado pelo crime de homicídio qualificado.

Na noite do crime, a PSP dirigiu-se ao local e identificou e localizou um homem suspeito do crime, mas este viria a ser libertado depois pela Polícia Judiciária por falta de provas. A Polícia Judiciária começou a investigar o crime e conseguiu agora deter o suspeito, com 31 anos, do homicídio do proprietário do café.