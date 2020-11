Detido jovem suspeito de matar mãe à facada no Seixal

Hoje às 10:30 Facebook

O homem que matou a mãe à facada em Paio Pires, Seixal, na noite de segunda-feira foi detido durante esta madrugada de terça-feira.

O suspeito, de 23 anos e não de 30 anos, como foi avançado anteriormente, circulava na via pública ainda na freguesia de Paio Pires quando foi abordado pela GNR. Foi um morador que alertou as autoridades por suspeitar do homem de nacionalidade brasileira.

O crime ocorreu antes das 20 horas de segunda-feira e o alerta foi dado pelo marido da vítima quando chegou a casa e viu a mulher prostrada no chão, com golpes no pescoço. À GNR identificou o próprio filho como principal suspeito.

O jovem vivia com os pais, com cerca de 60 anos. Tido como introvertido, não possui vida social nem lhe é conhecida ocupação profissional, apurou o JN.

Na origem do homicídio estará uma desavença entre a mãe e o filho. A mulher não gostava que o filho passasse os dias em casa, sem ocupação, e após uma discussão, foi esfaqueada até à morte.