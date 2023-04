Detido no Brasil português que abusou da neta durante dois anos

JN Hoje às 09:34 Facebook

Um homem de 77 anos suspeito da prática de 67 crimes de abuso sexual foi detido no Brasil e extraditado para Portugal, anunciou este sábado a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado enviado às redações, a PJ explicou que "a extradição surge no cumprimento de Mandado de Detenção Internacional, emitido pelos serviços do Ministério Público do DIAP de Sintra, por factos praticados entre 2017 e 2019".

O detido abusou da neta, de 11 anos, "aproveitando-se desta proximidade familiar e do facto de coabitarem na mesma casa nos períodos em que ele estava em Portugal".

A PJ informou ainda que se deslocou a São Paulo, no Brasil, para ir buscar o suspeito, detido pelas autoridades locais.