A PSP deteve no domingo, na rua do Vale Formoso, no Porto, um homem, com 62 anos, que estava em casa a ameaçar a companheira. Tinha uma pistola artesanal, do calibre 9 mm.

A PSP foi chamada, cerca do meio-dia, a uma residência na rua do Vale Formoso, Porto, onde estavam a ocorrer desacatos.

No local, os agentes detiveram o homem por injúrias e ameaças à integridade física da companheira e apreenderam uma pistola artesanal, 18 munições e um estojo.