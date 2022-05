Detido pela Judiciária por violar mulher em Chaves

R.P. Hoje às 10:51 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de ter violado uma mulher no interior de uma habitação, na cidade de Chaves. O crime ocorreu no dia 8 de março deste ano.

De acordo com um comunicado divulgado esta terça-feira pela Judiciária, a vítima é uma mulher, com 29 anos, e a violação terá ocorrido no interior de uma habitação.

O detido vai ser ouvido esta terça-feira em primeiro interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.

A detenção foi feita pela PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real.