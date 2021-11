Detido pela PJ no Porto quando aplicava esquema dos "dólares negros"

R.P. Hoje às 11:02 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária deteve no Porto, na sexta-feira, um cidadão estrangeiro, com 40 anos, que tentou burlar um homem com "esquema dos dólares negros".

De acordo com a Judiciária, o lesado, um cidadão português, foi contactado por um suposto "diplomata", com quem se encontrou numa localidade do norte do país, "tendo o mesmo exibido uma mala com notas "escurecidas", as quais seriam convertidas em notas reais após aplicação de um líquido".

Para a compra do líquido o lesado entregou ao "diplomata" várias dezenas de milhares de euros.

Na sexta-feira, o cidadão estrangeiro foi detido em flagrante por inspetores do Departamento de Investigação Criminal de Braga, quando se preparava para receber mais uma avultada quantia em euros do lesado, destinada ao mesmo fim

Ouvido em primeiro interrogatório judicial, o indivíduo ficou em prisão preventiva.