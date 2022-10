Detido pela PSP por agredir companheira grávida

Reis Pinto Hoje às 14:52 Facebook

A PSP deteve um homem, com 46 anos, suspeito de violência doméstica sobre a companheira, com quem vivia desde fevereiro deste ano, em Cascais. A agressividade do detido agravou-se quando soube que a companheira estava grávida

O indivíduo foi detido, na passada sexta-feira, em cumprimento de um mandado de detenção e, de acordo com um comunicado da PSP, divulgado esta quarta-feira, "o suspeito e a vítima iniciaram uma relação de namoro em fevereiro de 2022, passando a coabitar em junho".

"Logo após o início da coabitação, o suspeito começou a demonstrar comportamentos agressivos, motivados por ciúme, que se agravaram quando soube que a sua companheira estaria grávida. Apesar de a vitima ter decidido interromper a gravidez, o suspeito continuou a exercer sobre ela maus tratos verbais, físicos e psicológicos, algumas das vezes na presença de dois filhos desta, menores de idade, de uma anterior relação, pelo que, recentemente, decidiu sair de casa com os seus filhos".

Ouvido no Tribunal de Lisboa Oeste - Cascais em primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.