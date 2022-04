Um homem, de 46 anos, foi detido no Hospital da Senhora da Oliveira, em Guimarães, por agredir e insultar um agente da PSP.

Em comunicado, a PSP refere que a detenção aconteceu cerca das 23 horas de domingo.

A Polícia foi chamada ao local em virtude de o indivíduo estar a "provocar distúrbios no interior do Hospital". O homem foi notificado para se apresentar no Tribunal de Guimarães.