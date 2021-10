Detido por agredir física e sexualmente a companheira em Leiria

RP Hoje às 15:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem, com 60 anos, agrediu sexual e fisicamente a companheira, de 41 anos, e quando ela terminou a relação, ameaçou incendiar-lhe o carro e a casa e usou facas e machados para a ameaçar de morte. Foi detido em Leiria pela GNR.

O homem foi detido após diligências do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas que apuraram que o homem "infligiu, de forma reiterada, agressões sexuais, físicas, verbais e psicológicas, bem como ameaças de morte contra a vítima, sua companheira de 49 anos, estendendo as ameaças ao filho da mesma".

No último ano a vítima tentou terminar a relação com o agressor, que durava há 21 anos, o que não foi aceite pelo homem, que "ameaçou, de forma intensa e repetida, incendiar o carro da vítima e a residência da família, tendo-a ainda ameaçado de morte, com recurso a facas e machados, gerando um clima de medo constante".

O detido, com antecedentes criminais por crimes da mesma natureza, foi ouvido no Tribunal Judicial da Leiria e ficou em prisão preventiva.