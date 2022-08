Detido por agredir militares da GNR que tentavam identificar familiar em Sines

A GNR interveio numa situação de confrontos em Sines durante a madrugada de domingo, quando decorria uma festa popular, e tentava identificar um suspeito quando um familiar deste agrediu os militares que o manietavam para o tentar libertar. O homem foi detido por resistência e coação e libertado esta segunda-feira pelo tribunal.

O caso ocorreu perto das duas horas de domingo na Avenida Vasco da Gama. A GNR foi alertada para uma situação de confrontos na zona das Tasquinhas, em Sines, uma festa popular com comida e bebida junto à praia, perto do local onde decorrem os concertos do Festival de Músicas do Mundo.

Quando chegaram ao local, os distúrbios já tinham cessado, mas foi referenciado aos militares um homem conhecido das autoridades como tendo participado nesta rixa entre dois grupos. A GNR localizou o suspeito e quando o abordou para apurar a sua participação nos confrontos, este resistiu e tentou fugir.

Os militares tiveram que imobilizar para impedir a fuga e foi nesse momento que familiares do suspeito se insurgiram contra as autoridades. Um dos familiares, que num primeiro momento era contido pelos populares, conseguiu libertar-se e partiu para a agressão aos militares. Foi imediatamente imobilizado e levado para o posto da GNR de Sines.

O suspeito foi detido por resistência e coação e permaneceu no posto da GNR até segunda-feira para ser presente a tribunal para aplicação de medidas de coação. Foi depois libertado com Termo de Identidade e Residência.