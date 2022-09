Detido por agredir toda a família e abusar de uma filha com 14 anos

Reis Pinto Hoje às 10:56 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, com 42 anos, indiciado por violência doméstica sobre a companheira e os filhos e de abuso sexual de uma filha, com 14 anos. Os crimes ocorreram em Lisboa.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira, a PJ explica que "o agressor exercia violência física e psicológica sobre toda a sua família, principalmente sobre a companheira desde há cerca de duas décadas, e, nos últimos anos, sobre os filhos do casal".

Os crimes aconteciam no interior da residência de família, "vindo o mesmo no último ano a submeter a filha, atualmente com 14 anos, à prática de atos sexuais, aproveitando a proximidade, a dependência e o temor que a menor tinha para com ele".

O detido, com antecedentes policiais pela prática de crimes contra a integridade física, foi ouvido em primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, e ficou em prisão preventiva.