Detido por ameaçar companheira com armas de fogo

A GNR deteve, esta terça-feira, um homem, com 52 anos, por violência doméstica, em Ourém. Foram apreendidas armas e munições.

No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares apuraram que o suspeito ameaçava a sua companheira, com 48 anos, com armas de fogo. Após a abordagem e uma revista de segurança ao indivíduo, foram efetuadas quatro buscas, tendo sido apreendidas uma pistola, duas espingardas e 14 munições.

O detido foi constituído arguido e deverá ser ouvido esta quinta-feira, em primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Santarém para aplicação das medidas de coação.

A ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal de Tomar e do Núcleo de Apoio Técnico de Santarém.